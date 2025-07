Moradores em situação de rua incendeiam prédio abandonado e mobilizam Corpo de Bombeiros

Um incêndio em um prédio abandonado mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (27), no bairro do Bosque, em Rio Branco (AC). Segundo informações preliminares repassadas por populares, o fogo teria sido provocado por moradores em situação de rua que ocupavam o imóvel irregularmente.

O caso ocorreu por volta das 9h, na antiga estrutura de um prédio comercial desativado, localizado na Rua José de Melo. Testemunhas relataram que, antes de as chamas se espalharem, era possível ver fumaça saindo pelas janelas do segundo andar do imóvel.

Com a propagação do fogo e o risco de desabamento, os bombeiros foram acionados imediatamente e enviaram três viaturas ao local. A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres, moradores, hospitais e repartições públicas que ficam no entorno.

Ainda segundo informações, o fogo começou em um dos cômodos onde havia colchões, restos de madeira e outros materiais inflamáveis usados pelos ocupantes do prédio. “A estrutura está comprometida e há sinais de que o incêndio foi provocado de forma intencional, por algum tipo de fogueira improvisada usada por essas pessoas para se aquecer ou cozinhar”, disse um morador.

Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido. Neste momento, os bombeiros continuam combatendo o fogo para evitar que o incêndio atinja imóveis vizinhos.

Moradores e comerciantes da região afirmam que o prédio já havia sido alvo de denúncias por invasão e uso irregular, sendo ponto frequente de abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Polícia Militar também esteve no local e fez o isolamento da área, permitindo que as equipes atuassem com segurança. O caso reacende o debate sobre a ocupação de prédios abandonados na capital acreana e a necessidade de políticas públicas voltadas à população em situação de rua.