Moraes bloqueia bens, contas e Pix de Eduardo Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), assim como as contas bancárias e a chave Pix.

A decisão, sigilosa, foi proferida no sábado (19), no âmbito do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Eduardo viajou ao país para denunciar uma suposta perseguição política do STF.

Com a decisão de Moraes, Eduardo está impedido de fazer qualquer movimentação financeira (receber ou enviar dinheiro). Além disso, devido à ordem de bloqueio, o salário da Câmara dos Deputados ficará retido na conta.

A medida cautelar faz parte de uma estratégia investigativa conhecida como “asfixia financeira” – quando o bloqueio de bens e valores tem o objetivo de interromper a continuidade da prática criminosa.

Em outra decisão assinada no sábado, o Moraes escreveu que Eduardo “intensificou a conduta ilícita” após a operação da PF (Polícia Federal) realizada na véspera, e que teve como alvo o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, que em depoimento à PF admitiu ter enviado R$ 2 milhões para custear a permanência de Eduardo nos EUA, é investigado por atuar em “parceria” com o filho na empreitada de incitar o presidente Donald Trump contra o Brasil.

A avaliação da PGR (Procuradoria-Geral da República) é de que ambos atuam para tentar obstruir o regular andamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que está próxima de ser julgada e tem Bolsonaro como principal réu.

A atuação nos EUA resultou na imposição de uma tarifa de 50% a produtos brasileiros, que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto, e sanções contra ministros do Supremo, como a suspensão de vistos.

Durante participação no podcast Inteligência LTDA., Eduardo disse que os próximos meses serão vitais para as próximas décadas do Brasil.

“Alexandre de Moraes acabou de bloquear minha conta, não vai encontrar nada. Você pode vir pra cima de mim. Estou disposto a ir às últimas consequências, pode prender meu pai e não vou mudar minha conduta”, declarou.