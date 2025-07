Morango do Amor: o doce que virou febre e revela muito sobre nós

Se você ainda não provou o famoso Morango do Amor, prepare-se: esse doce virou o queridinho do momento e está dando o que falar! Ele é bonito, é gostoso e, acima de tudo, é irresistível, até para quem jura que não é fã de sobremesas. E eu falo com propriedade: estou à procura do meu e ainda não encontrei onde comprar aqui em Rio Branco, porque sempre estão esgotados.

Mas o que tem nesse doce que conquistou adultos, crianças e até os famosos?

O Morango do Amor é uma releitura da clássica maçã do amor. A receita é simples: morango fresco, brigadeiro branco e uma camada de caramelo vermelho brilhante. Só de olhar, já dá vontade de experimentar. E é aí que começa a mágica ou melhor, o marketing.

Segundo especialistas da USP, como a nutricionista Camille Perella Coutinho, nosso cérebro é altamente sensível a estímulos visuais. Cores vibrantes e brilhos ativam áreas ligadas ao prazer e à tomada de decisão. Ou seja, quando vemos aquele morango reluzente no feed, nosso cérebro já começa a desejar.

E não é só isso: o doce é instagramável. Ele foi feito para brilhar nas redes sociais, aparecer em stories e virar meme. É o tipo de produto que não precisa de propaganda tradicional, ele se vende sozinho, com likes e compartilhamentos.

Emoção à flor da pele

Além da beleza, o Morango do Amor mexe com nossas emoções. A nutricionista Glória Guizellini explica que doces que lembram festas juninas e infância despertam memórias afetivas. É como se, ao morder o doce, a gente voltasse no tempo e quem não quer reviver momentos felizes?

Essa combinação de apelo visual e emocional é poderosa. E é exatamente isso que o marketing moderno explora: não vendem apenas produtos, vendem sentimentos, pertencimento e nostalgia.

Mas a grande pergunta é? Somos todos influenciáveis?

A psicóloga Susan Fournier, da Universidade de Boston, afirma que “as marcas não vendem produtos, vendem significados”. E o Morango do Amor é um exemplo perfeito disso. Ele virou símbolo de tendência, de estar por dentro, de fazer parte do momento.

E aí vem a reflexão: será que estamos realmente escolhendo o que consumimos? Ou estamos sendo levados pela onda, pelo desejo coletivo, pela estética que nos seduz?

O Morango do Amor é mais do que uma sobremesa da moda. Ele é um espelho da nossa sociedade: doce, bonito, desejável e também um lembrete de como somos influenciados pelo que vemos e sentimos. O DESEJO. E enquanto escrevo esta coluna, sigo na missão de encontrar o meu, o Morango do Amor.