morango-do-amor:-pedidos-pelo-doce-do-momento-crescem-50-vezes-em-sp

Feito com camada de brigadeiro e cobertura cristalizada, o morango do amor virou febre nas redes sociais, com vídeos e receitas que somam milhões de visualizações. O boom do doce na internet fez com que os pedidos explodissem no delivery.

Segundo o iFood, os compras de morango do amor cresceram exponencialmente entre junho e julho, meses em que a trend viralizou. Os dados representam um aumento de 25 vezes no Brasil e cerca de 50 vezes na cidade de São Paulo.

Como o Metrópoles mostrou, além de ter caído no gosto dos consumidores, o boom da sobremesa surpreendeu até o mercado de produtores e distribuidores de morango em São Paulo.

Leia também

Morango do amor: pedidos explodiram no delivery

Em julho, o número de pedidos pelo morango do amor superou os 275 mil pedidos, registrando uma alta de 2.300% no delivery.

Em termos de volume, julho teve entrega de mais de 524 mil unidades do doce — um crescimento de 2.490% em comparação com o mês anterior.

Em média, cada pedido inclui duas unidades da sobremesa.

Os últimos 30 dias deste ano somam 94% dos pedidos feitos em 2025.

O sucesso do morango do amor é maior neste mês do que em todo o ano de 2024. Na capital paulista, 100 gramas de morango do amor custam em média mais de R$ 20 pelo iFood.