Morango do amor? Receita viral não dá certo para Karoline Lima

A modelo e influenciadora Karoline Lima, 29 anos, compartilhou nessa sexta-feira (25/7) uma tentativa frustrada de preparar o chamado “morango do amor”, doce que viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Ao mostrar o resultado nos stories do Instagram, ela reagiu com bom humor: “A pessoa tenta fazer o morango do amor… virou o morango do ódio! Meu Deus, que coisa feia!”, disse, ao notar que a calda não atingiu o ponto correto.

Antes de tentar a receita, Karoline havia experimentado o doce em uma confeitaria e publicado a reação positiva. “Eu como feio porque gruda tudo no meu dente”, brincou ela no vídeo. Na ocasião, a modelo também fez referência às suas raízes e se autodenominou “morango do Nordeste”, em alusão ao tradicional forró e ao fato de ter nascido no Ceará.

A iniciativa de preparar a sobremesa pode ter sido motivada por um comentário do namorado, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, que respondeu à publicação anterior com um desafio: “Linda. Agora o desafio é você fazer o morango do amor”.