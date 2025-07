morango-do-amor-vira-febre-e-impulsiona-faturamento-das-confeiteiras-no-brasil

Se você ainda não viu um Morango do Amor por aí, talvez esteja usando as redes sociais errado. O doce, uma mistura de morango, brigadeiro de leite em pó e caramelo, está bombando nas confeitarias. Para entender se essa delícia é só mais uma modinha ou se veio mesmo pra ficar, o portal LeoDias conversou com confeiteiras que opinaram e revelaram que já estão sentindo o impacto, inclusive, com o faturamento quadruplicado.

De onde surgiu o Morango do Amor?

É difícil cravar quem criou o morango do amor, mas tudo indica que ele surgiu como uma releitura de doces clássicos das festas juninas, como maçã do amor, balas caramelizadas e espetinhos de morango. A diferença é que a mistura viralizou e com a explosão de pedidos, as confeiteiras precisaram se virar para incluir a novidade no cardápio, rapidamente.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Morango do Amor vira febre nas confeitarias Foto/@sanimalenabolos Morango do Amor vira febre nas confeitarias Foto/@amoredocesgourmett Morango do Amor vira febre nas confeitarias Foto/@_cantinhodosabor_gourmet Morango do Amor vira febre nas confeitarias Foto/@_cantinhodosabor_gourmet Morango do Amor vira febre nas confeitarias Foto/@amoredocesgourmett Morango do Amor é febre na internet Reprodução/Blog do Carlos Eduardo Voltar

Próximo

Viviane Marques, dona da Cantinho do Sabor, confeitaria na Zona Sul de São Paulo, contou que, num primeiro momento, resistiu à ideia de fazer o morango do amor, já que o doce exige um preparo delicado. No entanto, diante da enxurrada de sugestões dos clientes e também com o doce cada vez mais viral, decidiu se render à tendência.

Leila Barbosa, confeiteira da Amore Doces Gourmet, também na Zona Sul de São Paulo, revelou que nem estava por dentro da novidade, mas começou a receber pedidos diários. A pressão foi tanta que ela não teve escolha, teve que atender aos desejos dos clientes. “O pessoal estava muito louco à procura do tal morango do amor”, ela brincou.

Morango que dá dinheiro

Claro, os pedidos pelo doce se transformaram em vendas. Viviane contou que o doce impulsionou bastante o faturamento da confeitaria, já que as vendas aumentaram e os clientes acabaram levando outros produtos, como salgados. Além disso, o sucesso atraiu novos consumidores, interessados justamente em experimentar a novidade.

Leila, por sua vez, revelou que o faturamento da sua loja quadruplicou e comparou a febre a uma segunda Páscoa. “A gente está amando muito isso, com certeza um impulso desse vai fazer uma grande diferença para nós”, afirmou a confeiteira, destacando que toda a equipe está impressionada com o sucesso de vendas do morango.

Há quem resista à tentação:

No entanto, há quem resista à tentação. Renata Dias, confeiteira de Brasília, explicou que testou a receita em uma versão vegana, sem ingredientes de origem animal nem glúten, mas preferiu não seguir com a venda. O motivo? O doce ficou caro para produzir, dava muito trabalho e, por isso, chegaria ao público com preço elevado.

Sani Malena, confeiteira do Rio de Janeiro, também preparou o doce em casa a pedido da filha. Apesar de ter adorado o resultado, ela decidiu não incluí-lo nas vendas, pois trabalha sozinha e já tem uma agenda cheia de encomendas. Como o preparo do morango exige tempo, preferiu manter o foco nas entregas já agendadas. Mesmo assim, acredita que dependendo da estrutura da confeitaria, vale apostar no doce para aumentar o lucro.

É hype ou veio para ficar?

Quando o assunto é saber se o morango do amor veio mesmo pra ficar, todas as confeiteiras compartilham a mesma visão: trata-se de uma moda. Renata acredita que o doce não é prático e tem baixa durabilidade. Já Leila acha que deve continuar em alta por mais um tempo, embora não com a mesma demanda atual. “Acho que vou arrumar brigas se eu falar que não vai permanecer no cardápio fixo”, brincou.