‘Morango do Amor’ vira febre nas docerias do Acre e conquista as redes sociais; conheça

Uma versão repaginada e ainda mais irresistível da tradicional maçã do amor vem conquistando vitrines, redes sociais e paladares dos acreanos: o morango do amor. Feito com morangos frescos, envolvidos em brigadeiro de leite ninho ou doce de leite e finalizados com uma fina camada de caramelo vermelho, o doce virou sensação nas docerias e nas redes sociais, especialmente durante o período das festas juninas.

O sucesso é tanto que confeiteiras relatam um aumento expressivo nas vendas desde o início da temporada. A textura macia e o tamanho menor, em comparação com a maçã do amor tradicional, agradam o público que busca praticidade, estética e sabor reunidos em uma única mordida.

Em Rio Branco, o morango do amor já pode ser encontrado em diversas docerias e também em vendas online, principalmente em grupos de gastronomia no Facebook. O visual chamativo é um dos grandes responsáveis pela popularidade do doce: o brilho do caramelo e a cor vibrante dos morangos tornam a sobremesa perfeita para fotos e vídeos nas redes sociais, como Instagram e TikTok. Nas últimas semanas, influenciadoras acreanas já aderiram à moda e compartilharam suas experiências provando a novidade.

Além de ser um sucesso visual, o morango do amor tem se mostrado uma oportunidade lucrativa para pequenos empreendedores da confeitaria. Vendido por preços que variam entre R$ 10 e R$ 20, o doce combina baixo custo de produção com alta procura, especialmente em eventos e festas sazonais.