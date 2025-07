Moro reage à anulação dos atos da Lava Jato contra Alberto Youssef

O senador Sergio Moro (União-PR) reagiu à anulação dos atos da Lava Jato contra o ex-doleiro e delator da investigação, Alberto Youssef. A anulação se deu após decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (15/7).

Em publicação no X, o ex-juiz federal, que ficou conhecido pela atuação na Lava Jato, afirmou que a anulação reflete a inversão de valores morais pela qual o Brasil passa.

“A anulação dos processos da Lava Jato, desta feita em relação a Alberto Youssef, reflete a inversão de valores morais pela qual o Brasil passa, reforça a impunidade e abre portas para novos escândalos como o do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS”, disse Moro.

Na decisão, Toffoli apontou que houve uma atuação coordenada e ilegal, entre Sergio Moro, Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF), que visava forçar delações e manipular provas.

Com isso, ficam invalidadas todas as determinações de Moro no processo.

“No presente requerimento, entretanto, a questão está centrada exclusivamente na parcialidade do ex-Juiz Moro e seus desdobramentos, em especial os reflexos nas sentenças condenatórias proferidas em desfavor de Alberto Youssef pelo ex-juiz Moro, as quais não permitem outra conclusão senão pela nulidade das decisões”, decidiu Toffoli.

A decisão ressalta que “magistrado e procuradores de Curitiba desrespeitaram o devido processo legal, agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência”. Toffoli criticou a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo as bases do processo penal democrático.