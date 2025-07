Morre Antônio Roque, primeiro prefeito eleito e nome histórico de Santa Rosa do Purus

Morreu aos 86 anos Antônio Roque de Carvalho, primeiro prefeito eleito de Santa Rosa do Purus e uma das figuras mais respeitadas da história política do município. Ele estava em Rio Branco no momento da morte.

Roque foi seringueiro na comunidade Mamoriá antes de migrar para a área urbana e também atuou no comércio local. Era conhecido pela dedicação à família e pelo compromisso com o desenvolvimento de Santa Rosa. Sua gestão marcou uma nova fase no município, conduzida com seriedade e responsabilidade.

O vereador Welio Guedes (Podemos) divulgou nota de pesar destacando a importância de Roque para a história da cidade. “Deixou um grande legado baseado em seu exemplo de luta e determinação”, escreveu.

O local do velório ainda não foi informado.

Confira a nota do vereador:

“O vereador Welio Guedes (Podemos), vem por meio desta nota, manifestar profundo sentimento de pesar em razão do falecimento do senhor Antônio Roque de Carvalho, 86 anos, ocorrido hoje em Rio Branco.

Dedicado ao trabalho e a família, Antônio Roque foi o primeiro prefeito de Santa Rosa do Purus e contribuiu sobremaneira com o desenvolvimento do município. Também cortou seringa na comunidade Mamoriá antes de se mudar para a zona urbana. Ele deixou um grande legado para todos nós, baseado em seu exemplo de luta e determinação.

Nesse momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos e pedimos a Deus que dê o conforto necessário para cada um.

Respeitosamente,

Vereador Welio Guedes.

Santa Rosa do Purus, 23 de julho de 2025”.