morre-aos-65-anos-a-produtora-de-cinema-zita-carvalhosa

Morreu nesta terça-feira (22), vítima de câncer, a diretora de festivais e produtora de cinema Zita Carvalhosa.

Desde cedo muitas manifestações carinhosas foram publicadas nas redes sociais. ‘’ Zita Carvalhosa portava sempre algo de primaveril, para a vida dos próximos e para o cinema brasileiro. Catalisar jovens talentos foi seu maior e raro dom’’, disse Amir Labaki, diretor do festival É Tudo Verdade.

O Ministério da Cultura lamentou a partida de Zita ‘’É com pesar que o MinC recebe a notícia da morte da produtora cultural Zita Carvalhosa, Zita foi uma das mais importantes vozes na valorização de curtas-metragens no Brasil’’.

A Spcine , empresa paulista de cinema, diz que Zita é inspiração para quem acredita no poder transformador do cinema ‘’Zita foi uma das vozes essenciais para a criação da Spcine e integrava o nosso comitê consultivo, contribuindo com sua visão generosa, crítica e comprometida com a diversidade e o fortalecimento do setor’’.

Tida pelos amigos como uma profissional incansável, obstinada, inspiradora e pioneira, foi Carvalhosa quem idealizou e fundou a Kinoforum em 1990. A associação seria depois a principal vitrine para o cinema de curta-metragem no Brasil, como publicou o amigo, cineasta Francisco César Filho, o primeiro a oficializar a partida da produtora logo cedo em rede social .

Foram milhares de realizadores de curtas internacionais e nacionais que tiveram oportunidade de ser exibidos ao longo dos anos. Ainda esse mês de julho, segundo Francisco Cesar Filho, ela comemorava mais de três mil títulos inscritos para a 36ª edição do ‘Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo- Kinoforum, previsto para agosto.

Museu

Além do trabalho no cinema, Zita também esteve à frente como curadora do Museu da Imagem e do Som em São Paulo (MIS) durante sete anos, onde teve a missão de imprimir o seu olhar cuidadoso no audiovisual em um dos espaços mais respeitados do país.

Zita nasceu em São Paulo, em 1961, se formou em cinema pela Universidade Paris III, na França. Além do Kinoforum, Zita fundou em 1983 a empresa produtora de cinema Superfilmes, voltada a projetos independentes e com olhar atento às produções dirigidas por mulheres e novos talentos, como o premiado filme Carvão, de Carolina Markowicz.

Carolina também fez um post emocionado em sua rede social ‘’ Até hoje ouço internamente seus ensinamentos no meio das loucuras da vida do cinema, e tentativa de buscar o simples, isso sim, o mais complexo. Obrigada por ter me dado a honra de produzir meu primeiro longa. O cinema e todos nós sentiremos sua falta, querida Zita’’.

O velório será aberto ao público nesta quarta-feira (23), das 10h às 16h, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.