Morre aos 72 anos, Sebastião da Silva, o “Tiãozinho”, em Rio Branco

Sebastião da Silva, conhecido como “Tiãozinho”, membro da família Abreu, faleceu nesta sexta-feira (5), em Rio Branco. Ele era considerado uma das figuras mais queridas do núcleo familiar, com quem conviveu por quase cinco décadas.

Tiãozinho era torcedor fanático do Flamengo e admirador do cantor Roberto Carlos. Era conhecido pelas conversas animadas sobre futebol, pelas partidas de dominó e pelo bom humor, marcado por expressões espontâneas e lembradas com afeto,

A data do falecimento coincide com os 20 anos da morte de Getúlio Júlio de Abreu, patriarca da família. O sepultamento será realizado em cerimônia reservada à família.

Confira nota da família:

Nós da família “Abreu” guardamos uma dor muito forte no coração no dia de hoje, faz absolutamente 20 anos que perdemos o nosso “Patriarca” Getúlio Júlio de “Abreu” e justamente hoje perdemos o nosso amigo e vizinho por 48 anos de Castelo Branco, uma pessoa amável e amigável por todos, SEBASTIÃO DA SILVA o “Tiãozinho”. Como ficará agora não poder conversar com ele sobre futebol torcedor fanático pelo Flamengo, não poder falar mais sobre Roberto Carlos seu cantor preferido, não poder mais jogar dominó com ele e principalmente não ouvir mais as suas reclamações “PORRA MEU, QUE MERDA”. ESSAS SÃO AS BOAS E AS ETERNAS RECORDAÇÕES QUE GUARDAREMOS EM NOSSOS CORAÇÕES. DESCANSE EM PAZ MEU AMIGO E VIZINHO SEBASTIÃO DA SILVA “O TIÃOZINHO”