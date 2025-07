Morre aos 79 anos, Geraldo Cândido, primeiro morador da comunidade Santa Luzia, em CZS

A comunidade de Santa Luzia, no interior do Acre, está de luto pela morte de um de seus mais antigos e respeitados moradores. Faleceu nesta terça-feira (1), em circunstâncias trágicas, o senhor Geraldo Cândido, aos 79 anos. Ele foi atropelado enquanto tentava providenciar a segunda via de sua certidão de nascimento documento exigido pela Previdência Social para a realização da prova de vida.

O corpo está sendo velado na casa onde viveu por grande parte da vida, no bairro Santa Luzia. Mais do que um morador antigo, Geraldo Cândido foi o primeiro a se estabelecer na região e teve participação decisiva na formação da Vila Santa Luzia, tornando-se uma das figuras mais emblemáticas da história local.

Sua trajetória está diretamente ligada ao início da ocupação da área, quando colaborou com o 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC) na abertura do chamado “pique”, o caminho que viria a permitir a instalação da sede do Incra na vila. A dedicação ao desenvolvimento da comunidade o transformou em uma referência de esforço, coragem e espírito coletivo.

Pai do ex-vereador Betão da BR, liderança reconhecida na política municipal, Geraldo Cândido deixa um legado marcado pela contribuição ao progresso social e territorial da região. Sua morte causou comoção entre os moradores, que prestam homenagens e reconhecem a importância de sua atuação.

A memória de Geraldo segue viva entre os alicerces da comunidade que ajudou a erguer. Sua história é lembrada como exemplo de humildade, serviço e compromisso com o bem comum qualidades que fizeram dele um verdadeiro símbolo da identidade de Santa Luzia.

