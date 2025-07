Morre aos 89 anos o publicitário Roberto Duailibi, em SP

Roberto Duailibi, um dos principais nomes da publicidade brasileira, morreu aos 89 anos nessa sexta-feira (18/7), em São Paulo. Ele foi um dos fundadores da agência DPZ e era membro da Academia Paulista de Letras. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mudou-se para São Paulo na adolescência. Ele se formou na Escola de Propaganda de São Paulo em 1956. Duailibi iniciou a carreira na Colgate-Palmolive e trabalhou como redator em agências como a CIN (atual Leo Burnett), JWT, McCann Ericson e Standard Propaganda (atual Oglivy & Mather), onde foi vice-presidente de criação.

Em 1968, Duailibi associou-se a José Zaragoza, Francesc Petit e Ronald Persichetti na formação da DPZ, uma das maiores e mais premiadas agências publicitárias do país. No ano seguinte, foi eleito “Publicitário do Ano”, no Prêmio Colunistas.

Na DPZ, criou campanhas que ajudaram a construir marcas como Itaú, Sadia, Bombril e atendia clientes como Nestlé, GM e Johnson. A agência foi responsável pela criação de campanhas como a do Baixinho da Kaiser e o Garoto Bombril.

“A DPZ foi uma escola de talentos e criatividade, por onde passaram nomes como Washington Olivetto, Nizan Guanaes, Marcello Serpa, Neil Ferreira, Stalimir Vieira, entre tantos outros. Uma verdadeira era de ouro da propaganda brasileira”, escreveu o publicitário Luiz Lara, no LinkedIn.

Além de publicitário, Duailibi era escritor, professor e palestrante. Foi professor e diretor de cursos da atual Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e era o decano do conselho da instituição. Também foi professor de Criança na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

Ele foi presidente, por duas gestões, da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Também era conselheiro da Fundação Bienal de São Paulo, do Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo e Presidente da Fundação Cultural Exército Brasileiro.

Duailibi é autor de diversos livros, entre eles Cartas a um Jovem Publicitário, destinado a iniciantes na profissão, e a coleção Ideias Poderosas, com Marina Pechilivanis, que traz citações em formato pocket.

Roberto Duailibi deixa esposa e dois filhos. O velório acontece neste sábado no Cemitério do Morumbi, zona sul de São Paulo. O sepultamento está previsto para 16h.