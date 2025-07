morre-atriz-norte-americana-que-atuou-na-mesma-novela-por-50-anos

Eileen Fulton faleceu aos 91 anos nos Estados Unidos

A atriz que atuou na mesma novela por 50 anos, Eileen Fulton, morreu aos 91 anos após viver um período debilitada da saúde, em Asheville, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, na semana passada. As informações são da TMZ, publicadas no último fim de semana.

A artista do folhetim “As the World Turns” foi considerada uma das maiores damas da TV norte-americana. Ela tinha mais de 55 anos de carreira. A novela soma 1.798 episódios, atuando na produção de 1960 até 2010. Iniciou sua carreira estudando teatro e música no Colégio Greensboro, na Carolina do Norte, EUA.

Veja as fotos Eileen FultonReprodução Robert Milazzo/CBS/Courtesy Everetty Collection Eileen FultonReprodução grocefuneralhome.com Eileen FultonDivulgação

Leia Também

Em 1960, a carreira decolou e, em 1960, fez participação no filme “Vendedora de Carícias”. As telas não foram sua única área de trabalho, também atuou no palco como na peça “Quem Tem Medo de Virginia Woolf?”. Os trabalhos renderam prêmios como o Soap Opera Digest em 1991 e Daytime Emmy Awards como homenagem pelo conjunto de sua obra em 2004.