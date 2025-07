Morre homem baleado no rosto em tentativa de assalto no Butantã

O homem que foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto no Butantã, zona oeste de São Paulo, morreu na manhã deste sábado (19/7). Ele tinha 35 anos e estava com a esposa, que ficou ferida no olho por estilhaços, quando foi abordado por um criminoso de moto em um semáforo.

O crime aconteceu na tarde dessa sexta-feira (18/7), na Avenida dos Três Poderes, esquina com a Avenida Francisco Morato. As vítimas estavam em um Jeep Compass quando o motociclista armado anunciou o assalto, nas proximidades de um posto de combustível.

Segundo testemunhas, o motorista reagiu e lutou com o assaltante. O criminoso, então, fez disparos contra a vítima e fugiu, no sentido Vila Sônia/Taboão da Serra, sem levar qualquer objeto.

Um policial civil que passava pelo local ouviu os disparos e foi até o local do crime. Ele encontrou o motorista ferido, caído no colo da passageira, que relatou o assalto. O agente chamou a equipe médica de um hospital próximo, para onde o homem foi levado. A mulher ferida por estilhaços foi socorrida em outro hospital da região.

A ocorrência foi registrada como latrocínio (roubo seguido de morte) no 34° Distrito Policial (Vila Sônia). “A Polícia Civil requisitou perícia técnica no local e segue com as investigações para identificar e prender o autor do crime”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).