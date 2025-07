Morre Jean-Claude Bernardet, referência do cinema brasileiro, aos 88 anos

Morreu nesta sexta-feira (12), aos 88 anos, Jean-Claude Bernardet, um dos nomes mais importantes da história do cinema brasileiro. Crítico, roteirista, diretor, montador, ator, professor e pensador, Bernardet deixa um legado fundamental para a arte e o pensamento cinematográfico no país.

Nascido na Bélgica e radicado no Brasil desde a infância, Bernardet teve atuação marcante em múltiplas frentes: da crítica engajada ao ensino universitário, da escrita de roteiros à atuação em filmes de destaque no cinema contemporâneo. Sua obra foi essencial para a consolidação de um olhar crítico sobre o audiovisual brasileiro, influenciando gerações de cineastas, pesquisadores e estudantes.

Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão contribuições para o Cinema Novo, colaborações com cineastas como Andrea Tonacci e Carlos Reichenbach, e livros que se tornaram referência nos estudos de cinema, como Brasil em Tempo de Cinema e Cineastas e Imagens do Povo.

Com uma carreira que atravessou mais de seis décadas, Jean-Claude Bernardet consolidou-se como figura central na construção do pensamento crítico e artístico sobre o cinema no Brasil. Seu falecimento representa uma grande perda para a cultura brasileira, mas seu legado permanece como fonte de inspiração para as futuras gerações.