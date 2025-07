Morre mãe do apresentador Ratinho, aos 88 anos

Morreu neste sábado (26/7) Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Ratinho, aos 88 anos. A informação foi divulgada pela Rede Massa, emissora fundada pela família.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, fundador do Grupo Massa”, diz um trecho da nota.

“Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor.”

1 de 4 Ratinho e a mãe, Maria Talarico Massa 2 de 4 Ratinho e a mãe, Maria Talarico Massa 3 de 4 Foto antiga de Ratinho com a família 4 de 4 Ratinho e a mãe, Maria Talarico Massa

O comunicado também homenageia o legado de Maria: “A memória de Dona Maria seguirá viva em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e nos corações de todos que a amaram. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre”.

Além de mãe de Ratinho, Maria também era avó do governador do Paraná, Ratinho Jr., filho do apresentador do SBT. A causa da morte dela não foi informada.

No final de junho, Ratinho publicou um vídeo da mãe no hospital, desejando melhoras à ela. “Minha mãe não aguenta mais ficar no hospital, mas amanhã ela já recebe alta e vamos voltar para casa. Te amo mãe”, escreveu o apresentador, na legenda, sem citar o motivo da internação.