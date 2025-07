Morre menino de 3 anos que teve 90% do corpo queimado em incêndio

O menino de 3 anos que teve 90% do corpo queimado após um incêndio dentro de casa, na última terça-feira (22/7), em Campinas, no interior de São Paulo, morreu, nesse domingo (27/7). A informação foi confirmada pelo Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde a criança estava internada em estado gravíssimo.

Incêndio com frasco de álcool

Segundo a polícia, a criança se feriu após um frasco de álcool cair acidentalmente e iniciar um incêndio na casa. Os responsáveis pelo menino relataram à autoridade que estavam preparando o almoço quando um dos filhos derrubou o frasco e a substância inflamável se espalhou.

Além do menino de 3 anos, outras duas crianças, de 8 e 10, e o pai delas também ficaram feridos. Procurada pelo Metrópoles, a Polícia Militar (PM) informou que as vítimas buscaram ajuda em uma escola da região, onde acionaram o resgate.

O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da PM foram acionados. Por causa da gravidade das queimaduras, o menino de 3 anos precisou ser socorrido em estado gravíssimo pelo helicóptero Águia ao HC da Unicamp. As outras duas crianças e o pai foram encaminhados ao Hospital Mário Gatti e ao Hospital PUC-Campinas.

De acordo com a assessoria de imprensa do HC, o paciente estava em estado gravíssimo e teve 90% do corpo queimado com o incêndio. O hospital aguardava breve melhora no quadro para a transferência para unidade de queimados do Hospital Irmãos Penteado, contudo, ele não resistiu.

O pai e a irmã de 10 anos tiveram alta médica no mesmo dia do acidente. O irmão de 8 anos segue internado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como incêndio no 5º Distrito Policial de Campinas, que requisitou perícia à residência para apurar as origens das chamas.