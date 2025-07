Conhecido por interpretar o vilão Dr. Destino nos filmes Quarteto Fantástico (2005) e Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007), McMahon também ficou marcado na TV por papéis nas séries Nip/Tuck, Charmed e FBI: Most Wanted.

Recentemente, ele participou do Festival de Cannes para divulgar o longa The Surfer, no qual contracena com Nicolas Cage.