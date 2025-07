morre-o-primeiro-vocalista-do-iron-maiden,-paul-mario-day,-aos-69-anos

Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A morte do músico foi anunciada nesta terça-feira (29/7) por Andy Scott, guitarrista da banda Sweet.

Paul passou pelo grupo entre 1975 e 1976. Após a saída, integrou outras bandas de rock, como More, Wildfire e Sweet.

A causa da morte não foi informada. No entanto, o cantor lutava contra um tipo de câncer não especificado. Uma publicação feita pelo pub Cart & Horses, onde o Iron Maiden fez os primeiros shows, revelou em maio que o artista tinha apenas algumas semanas de vida.

Nota de falecimento

O falecimento de Paul foi divulgado pelo guitarrista Andy Scott, da banda Sweet. “Paul Mario Day, descanse em paz. Em 1985, Mick Tucker e eu montamos a primeira nova formação do Sweet após o hiato da banda original. Precisávamos de um vocalista e, quando Paul chegou para a audição, não procuramos mais”, diz um trecho do texto, publicado no Facebook.

“Nossos primeiros shows foram na Austrália, com ingressos esgotados, o que era um bom presságio para o futuro. A Europa seguiu o exemplo e três noites esgotadas no Marquee, em Londres, produziram um álbum ao vivo, um vídeo e um DVD”, relembra.

A postagem conta que o álbum, intitulado Live at the Marquee, alcançou sucesso em várias paradas musicais do mundo. “A performance vocal de Paul resistiu ao teste do tempo. PMD foi o vocalista original do Iron Maiden e teve uma passagem pela banda More antes de se juntar ao Sweet.”

Andy Scott informou que Paul morreu em paz na casa dele, na Austrália. Ele deixa a esposa, Cecily e outros membros da família.