“Morri quatro vezes”, revela ex-UFC Ben Askren após transplante de pulmão

Um relato impressionante chocou os fãs de artes marciais. Após passar por um transplante de pulmão, o ex-lutador do UFC Ben Askren utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Ele revelou que precisou fazer um transplante dos dois pulmões depois de ser acometido por uma pneumonia grave, seguida de uma infecção bacteriana severa.

A esposa de Ben, Amy Askren, relatou que o agravamento do quadro ocorreu de forma repentina. Até o mês de maio, ele vivia normalmente, mas passou a enfrentar problemas nas vias respiratórias. No dia 1º de julho, ele finalmente conseguiu encontrar um doador de pulmão. No relato, Ben afirma que “morreu quatro vezes” durante o processo.

O depoimento e a recuperação

Durante o depoimento, Ben destacou que não se lembra de boa parte do processo, mas conseguiu entender o ocorrido após ler o diário escrito pela esposa.

“É como se fosse um filme. É ridículo. Então, eu só morri quatro vezes ou o monitor cardíaco parou por cerca de 20 segundos. Isso não é ideal. Eu fiz um transplante duplo de pulmão, consegui sobreviver, ganhando bastante força, reaprendendo a usar tudo”, descreveu Askren.

Ele ainda ressaltou o impacto do procedimento em seu corpo. “Ontem, eu estava na balança, estou pesando 66 kg. Eu não peso 66 kg desde os 15 anos, perdi 22 kg em um período de 45 dias. Então, foi uma batalha. Obviamente, não me lembro da maior parte”, disse.

Emocionado, o lutador agradeceu ao apoio que recebeu da comunidade das artes marciais durante o processo de recuperação. “A demonstração de amor da comunidade do Wrestling foi incrível, foi tão bom. Estou mais motivado do que nunca para retribuir e fazer o que posso. Eu amo vocês, eu agradeço a vocês. Tem sido difícil, não só para mim, mas para toda a minha família e para a comunidade que me cerca. Eu agradeço e espero que vocês gostem da atualização”, completou.

Confira:

Carreira de Ben Askren

Nascido em Wisconsin em 1984, Ben iniciou sua trajetória no mundo das lutas como praticante de Wrestling. Na modalidade, conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano da Guatemala em 2005.

Em 2008, ele chegou a disputar as Olimpíadas de Pequim, mas perdeu na segunda rodada e foi eliminado da disputa. No ano seguinte, estreou no MMA. Ele passou por Bellator e ONE Fighting Championship, conquistando o cinturão das duas franquias. No UFC, o lutador não teve tanto sucesso, tendo três lutas, duas derrotas e apenas um triunfo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.