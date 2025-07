Moto furtada é encontrada abandonada após denúncia anônima no interior do Acre

Uma motocicleta furtada no último domingo, 30 de junho, em Cruzeiro do Sul, foi recuperada nesta terça-feira (1º) pela Polícia Militar do Acre (PMAC). O veículo foi localizado em um terreno baldio nas proximidades do Mercantil Modelo, após uma denúncia anônima feita à corporação.

Segundo a PM, o furto aconteceu quando a proprietária estacionou a moto com a chave na ignição durante uma parada rápida em um comércio local. Aproveitando o descuido, o criminoso levou o veículo sem levantar suspeitas.

Após receber as informações do paradeiro da moto, uma guarnição da PM se deslocou até o local indicado e encontrou o veículo abandonado. A motocicleta foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos legais antes da devolução à dona.

A Polícia Militar aproveita o caso para alertar os condutores sobre os riscos de facilitar a ação de criminosos. O órgão recomenda que, ao estacionar, seja sempre retirada a chave da ignição e adotadas medidas de segurança, mesmo em paradas rápidas.

Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: