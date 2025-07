Moto Uber é preso com droga durante patrulhamento em Sena Madureira

Um homem de 27 anos, que atuava como moto Uber, foi preso por tráfico de drogas na última terça-feira (15), no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.

Segundo informações do 8º Batalhão da Polícia Militar, a prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina. O suspeito foi abordado pelos policiais e, durante a revista, foram encontrados com ele 17 gramas de uma substância de cor branca, com características semelhantes à cocaína.

Após o flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.