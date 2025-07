motociata-com-bolsonaro-atrai-aliados.-veja-quem-foi

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta terça-feira (29/7), de uma motociata com apoiadores e aliados em Brasília, em uma tentativa de mobilizar apoiadores, apesar das medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em 18 de julho, Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca e apreensão no âmbito do inquérito dos crimes contra a soberania nacional.

Bolsonaro reuniu apoiadores na Motoweek, evento de motociclistas realizado no Parque Granja do Torto. O ex-presidente visitou o stand da sua marca de capacetes ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Também estiveram com ele a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

Leia a lista de políticos aliados que foram à motociata:

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente;

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama;

Celina Leão (PP-DF), vice-governadora do DF;

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador;

Wilder Morais (PL-GO), senador;

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara;

Hélio Lopes (PL-RJ), deputado federal; e

Gustavo Gayer (PL-GO), deputado federal.

Na saída do evento, aliados subiram em um trio elétrico e foram seguidos por motociclistas apoiadores do ex-presidente. O grupo seguiu pelo Eixo Rodoviário Norte rumo à Rodoviária do Plano Piloto.