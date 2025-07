Motociclista colide com caminhonete irregular e tem celular furtado durante socorro

A motociclista Janaína de Souza Barbosa, de 25 anos, ficou ferida após colidir com uma caminhonete estacionada de forma irregular, na tarde desta segunda-feira (14), na Via Chico Mendes, no bairro Areal, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Janaína trafegava em uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, no sentido bairro-centro, quando teve a visão ofuscada pelo reflexo do sol. Sem visibilidade adequada, ela acabou colidindo violentamente na traseira de uma caminhonete Ford Ranger vermelha, que estava parada com duas rodas sobre a calçada.

Com o impacto, a jovem foi arremessada ao solo e ficou inconsciente sobre a pista de rolamento. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada, Janaína foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

Um detalhe revoltante ocorreu durante o socorro: o telefone celular da vítima foi furtado por uma pessoa ainda não identificada, enquanto ela estava desacordada no chão.

A motocicleta foi retirada da via e colocada sobre a carroceria da caminhonete. O pai da vítima e o condutor do veículo envolvido firmaram um acordo no local.

A ocorrência será apurada pelas autoridades competentes, e o furto do celular deve ser investigado como crime oportunista durante o atendimento de emergência.