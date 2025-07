Motociclista é preso com mais de 5 kg de drogas e mandado de prisão em aberto durante patrulha da PM na BR-364

Durante uma patrulha da Operação Zona Rural Segura, realizada pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, um motociclista foi preso ao ser flagrado transportando mais de 5 quilos de entorpecentes na BR-364. A abordagem ocorreu após os policiais identificarem atitude suspeita do condutor, que tentou fugir, mas foi interceptado poucos minutos depois.

Na mochila que ele levava, os militares encontraram aproximadamente 4,150 kg de uma substância semelhante à maconha e cerca de 1 kg com características de cocaína. Durante a verificação dos dados, foi constatado que o suspeito também possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça também em razão do mandado pendente.

A Operação Zona Rural Segura intensifica o policiamento em áreas afastadas e zonas de difícil acesso, com foco no combate ao tráfico de drogas e outras práticas criminosas. O 8º BPM informou que as ações seguem de forma permanente e estratégica para ampliar a segurança no interior do estado.