Motociclista fica em estado grave e é entubado após colidir com bicicleta em via de Rio Branco

O motociclista Audicélio Silva de Azevedo, de 22 anos, e o ciclista Francisco Campos de Souza, de 30 anos, ficaram feridos após uma colisão entre uma moto e uma bicicleta no final da manhã desta quinta-feira (3), na Estrada do Calafate, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Audicélio trafegava no sentido bairro-centro, conduzindo uma motocicleta modelo Honda CG 150 Sport, de cor vermelha e placa MZS-3A28, quando, nas proximidades de uma olaria, Francisco — que estava saindo do trabalho para o almoço — tentou atravessar a via e acabou entrando na frente da moto, provocando a colisão.

Com o impacto, Audicélio foi arremessado contra o asfalto e precisou ser entubado ainda no local. Já Francisco ficou desorientado, com uma fratura na perna esquerda, e não conseguia compreender o que havia acontecido.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — para atender às vítimas. Audicélio foi encaminhado em estado grave ao pronto-socorro, enquanto Francisco estava em estado de saúde estável.

O policiamento de trânsito não foi acionado, e amigos das vítimas retiraram a motocicleta e a bicicleta do local, o que dificultou o trabalho da perícia da Polícia Técnico-Científica.