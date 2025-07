Motociclista fica ferido após colidir com caminhão no bairro Jardim Europa, em Rio Branco

Um motociclista identificado como Alcindo Ferreira Braga, de 38 anos, ficou ferido após colidir com um caminhão na tarde desta terça-feira (9), na estrada Dias Martins, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão de uma distribuidora de alimentos sinalizava para entrar à direita na Rua Itália, quando Alcindo, que trafegava pela faixa exclusiva para ciclistas, acabou atingindo o veículo no momento da conversão.

Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. O paciente foi estabilizado no local por uma unidade de suporte avançado e, em seguida, encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

A ocorrência foi registrada por agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que estiveram no local para organizar o fluxo de veículos e apurar as circunstâncias do acidente.