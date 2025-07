Motociclista fratura o joelho após atropelar cachorro na rodovia AC-10, em Rio Branco

Eli Jard Napiana de Araújo, de 45 anos, ficou ferido na tarde desta terça-feira (8) após colidir com um cachorro que atravessou repentinamente a rodovia AC-10, na altura do km 2, em Rio Branco.

O acidente ocorreu nas proximidades do Café Contri, enquanto Eli se deslocava para o trabalho. De acordo com o motociclista, o animal surgiu de forma inesperada na pista, o que impossibilitou qualquer tentativa de frenagem ou desvio. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu uma queda violenta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), unidade de suporte básico 05, foi acionada e prestou os primeiros socorros. Após avaliação, os socorristas constataram uma fratura na patela do joelho esquerdo da vítima.

Eli foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os profissionais de saúde, o estado clínico dele é estável.