Motociclista morre ao colidir contra poste de energia elétrica no interior do Acre

Gerson da Silva Gonçalves, de 25 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (10), no Ramal do Polo, com acesso pelo km 4 da BR-317, no município de Brasiléia, interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Gerson trafegava no sentido zona urbana/zona rural em uma motocicleta boliviana sem placa, quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, o jovem pode ter sofrido um traumatismo cranioencefálico gravíssimo ou até mesmo ter quebrado o pescoço, o que teria causado sua morte imediata.

Moradores da região prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito de Gerson.

Policiais militares do 5º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido por agentes de necropsia e encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará imagens de câmeras de segurança de residências próximas para entender a dinâmica do acidente.