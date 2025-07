Motociclista morre após ser atropelado por carreta durante tentativa de ultrapassagem em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do motociclista José Rocha de Melo, de 67 anos, na manhã deste sábado (5), na BR-364, nas proximidades da entrada do bairro Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, José conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125 Factor, de cor vermelha e placa OXP-7609, no sentido Rio Branco–Porto Velho, quando tentou ultrapassar uma carreta de uma empresa de gás. Durante a manobra, ele perdeu o controle da moto, caiu e foi atropelado, ficando preso sob o veículo. O impacto atingiu a região abdominal da vítima.

O condutor da carreta permaneceu no local até a chegada das autoridades. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram ambulâncias de suporte básico e avançado. José sofreu uma parada cardiorrespiratória, e os profissionais tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local, isolaram a área e registraram a ocorrência. O motorista da carreta foi ouvido e liberado. A perícia técnica não chegou a ser acionada.

A motocicleta foi entregue à família da vítima.