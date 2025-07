Motociclista perde o controle e cai em ribanceira às margens do Igarapé São Francisco

Um jovem de 21 anos, identificado como Adriel Magalhães, sofreu um acidente na noite desta quarta-feira (2) após perder o controle da motocicleta que conduzia e cair em uma ribanceira às margens do Igarapé São Francisco, próximo à ponte que liga o bairro Placas, nos fundos do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

O acidente ocorreu na Travessa Camboriú, região do bairro Placas. De acordo com testemunhas, Adriel seguia sozinho em uma motocicleta preta no sentido Centro–bairro. Ao fazer uma curva à esquerda, nas proximidades da ponte, ele perdeu o controle do veículo e despencou na ribanceira.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros, que atuou no resgate do jovem às margens do igarapé. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado e enviou uma ambulância básica para o atendimento.

A vítima apresentava fraturas no ombro e na clavícula, além de escoriações pelo corpo. Após os primeiros atendimentos, Adriel foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) não foram acionados para a ocorrência. A motocicleta foi retirada do local com a ajuda de moradores da região.

Veja o vídeo: