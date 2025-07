Motociclista quebra a perna em três partes e sofre fratura exposta após colisão em Rio Branco

O motociclista João Vitor Ribeiro de Oliveira, de 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir sua motocicleta com outra no final da tarde desta terça-feira (22), na Rua A, no bairro João Paulo I, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O pedreiro Ismael Martins Correia, de 31 anos, e uma adolescente de 17 anos também ficaram feridos.

Segundo informações de testemunhas, João Vitor havia saído para comprar salgados e tomar tereré com amigos. Ele estava com uma adolescente na garupa e conduzia uma motocicleta modelo Twister, de cor prata e placa MZV-0057, trafegando no sentido bairro-centro pela Rua Santa Luzia.

Ao acessar a Rua A, que possui um fluxo mais intenso de veículos, João Vitor não percebeu a aproximação de Ismael, que retornava para casa em uma motocicleta modelo Titan, de cor cinza e placa SQR-7J13. Como Ismael trafegava pela via preferencial, não parou, e João Vitor acabou cruzando sua frente, ocasionando o grave acidente.

Com o impacto, João Vitor sofreu três fraturas na perna esquerda, uma delas exposta. Já Ismael e a adolescente tiveram apenas escoriações.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — foram acionadas para prestar socorro às vítimas. João Vitor foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Ismael e a adolescente receberam atendimento no local e não precisaram ser levados ao hospital. Segundo os socorristas, todos estavam em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área do acidente e acionaram a perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram removidas por familiares das vítimas.