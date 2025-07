Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro em cruzamento movimentado

Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista Wellington de Souza Freitas, de 24 anos, ferido na tarde desta segunda-feira (7), no cruzamento das ruas Manoel Machado e do Comércio, no Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco.

Segundo informações apuradas no local, a colisão ocorreu quando um veículo Jeep Renegade, de cor preta, trafegava pela Rua Cícero Leão de Paiva, no sentido bairro-Centro. Ao acessar a Rua Manoel Machado, o carro colidiu com uma motocicleta Honda Fan, vermelha, que seguia no mesmo sentido e era conduzida por Wellington.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura exposta na perna esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma unidade de suporte avançado ao local. A equipe, coordenada pela médica Dra. Débora, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade da lesão, o estado de saúde de Wellington é considerado estável.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) isolaram a área para a realização da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram retirados do local.