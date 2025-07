Motoclubes do Brasil e do exterior se reúnem em primeiro “Encontro de Moto Road” no Acre

Durante os dias 11, 12 e 13 de julho, a cidade de Rio Branco recebeu o primeiro encontro de motoclubes promovido pelo grupo “Viramundo Rasga Chão”. Com uma programação intensa e diversificada, o evento começou com a abertura da área de camping, além de disponibilizar palco para atrações musicais e exposições de veículos que atraíram o público e os amantes do motociclismo.

O evento se consolida como referência e reúne representantes do Brasil e do Exterior. Na ocasião, o DJ Black Jr, banda Stereo Heads e The Roxy band subiram ao palco e animaram o público no primeiro dia. Já a tradicional motociata foi um dos grandes destaques. Com início na unidade da Gazin, localizada na estrada da Floresta, os motociclistas seguiram em comboio até o local do evento.

No sábado ocorreu um almoço, seguido pela abertura oficial e o cerimonial. Entre os momentos mais marcantes, destacou-se o patriotismo onde todos foram convidados a cantar o hino nacional seguido pela entrega simbólica de patentes: um dos membros recebeu oficialmente seu colete, subindo no motogrupo, enquanto outro deixou a camisa cinza e passou a usar a camisa preta, sendo oficialmente integrante.

No mesmo dia, o DJ Patrick e a banda “The Roses” deram início aos shows. Às 19h foi servido o jantar, e às 20h a banda “Semblanty” subiu ao palco, seguida pela “Metal Jacket”, que encerrou a programação musical.

No domingo, os participantes foram recebidos com um café da manhã, seguido por uma confraternização entre os motoclubes, marcando o encerramento das atividades.

As celebrações também incluíram premiações por feitos realizados pelos membros ao longo de suas jornadas no motoclube, em um clima de união e reconhecimento mútuo.

O evento foi organizado pelo motogrupo “Viramundo Rasga Chão”, demonstrando sua força, organização e espírito de irmandade. Em uma breve entrevista, o organizador do evento, Célio Brilhante, expressou sua satisfação.

“Foi emocionante ver a união de tantos irmãos do asfalto reunidos em um só propósito, celebrar a liberdade, a amizade e a paixão pelas duas rodas. A presença de motoclubes de várias partes do país e até de fora dele mostra que estamos no caminho certo”, destacou.

Com estrutura bem organizada, atrações variadas e um forte espírito de comunidade, o encontro já deixa saudades e promete ainda mais para a próxima edição.

Veja o vídeo: