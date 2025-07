Motorista bate em moto de entregador, que fica em estado gravíssimo; veículo ainda perfura parede

Um entregador de lanches, ainda não identificado, ficou em estado gravíssimo após ter a motocicleta atingida na traseira por um carro, na noite deste sábado (12), na Alameda Sabiá, no Distrito Industrial de Rio Branco. O motorista envolvido no acidente, identificado como Amarílio dos Santos Campos Neto, de 33 anos, capotou o veículo e também ficou ferido, necessitando de atendimento médico.

Segundo informações de testemunhas, o entregador trafegava no sentido bairro-centro pela Alameda Sabiá em uma motocicleta modelo Factor, de cor preta, quando foi surpreendido por um veículo modelo Jeep, de cor cinza, que trafegava em alta velocidade e colidiu violentamente com a traseira da motocicleta.

Com o impacto, a moto e o motociclista foram arremessados por um barranco, ganhando altitude e colidindo contra a parede de uma olaria. A moto atingiu a lateral da empresa, enquanto o corpo do entregador perfurou a parede com a cabeça e o tórax, deixando-o inconsciente no local.

Após a colisão, o Jeep capotou várias vezes. O condutor apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que inicialmente enviou uma ambulância básica, seguida por uma unidade de suporte avançado. O motociclista foi entubado ainda no local e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo. Amarílio sofreu apenas escoriações, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e também foi levado ao pronto-socorro da capital. Minutos depois, ele deixou a unidade e informou que seguiria para a Unimed, onde buscaria atendimento.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta e o veículo foram removidos por um guincho.