Motorista de aplicativo sequestrado foge de cativeiro e implora por socorro; assista

Um motorista de aplicativo, identificado como José Malaquias, viveu momentos de sufoco após ser sequestrado e levado por criminosos para um cativeiro. Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento em que o homem chega gritando por socorro com as mãos amarradas.

José foi sequestrado ao chegar para pegar passageiro em uma corrida marcada em Mairiporã, na Grande São Paulo, na última quarta-feira (02). De acordo com informações do jornalista Luiz Bacci, ele conseguiu fugir por uma área de mata e chegou a uma casa próxima do local.

O vídeo publicado no perfil do jornalista, mostra o momento que ele surge na rua correndo, implorando por socorro. Assista: