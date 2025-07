Motorista envolvido em acidente que matou entregador é estudante de medicina

O homem que dirigia o carro envolvido no acidente que resultou na morte do entregador Jocimar Silva Bedoni, de 43 anos, foi identificado como Amarílio dos Santos Campos Neto, de 33 anos. Ele é estudante de medicina e estava ao volante de um veículo modelo Jeep quando colidiu violentamente contra a traseira da motocicleta da vítima, na noite do último sábado (12), na Alameda Sabiá, no Distrito Industrial, em Rio Branco.

O impacto da batida lançou o entregador contra a parede de uma olaria próxima ao local. Jocimar chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no pronto-socorro da capital acreana.

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, Amarílio apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele recebeu os primeiros atendimentos no hospital público, mas tentou sair da unidade alegando que buscaria atendimento em outro local. A polícia o localizou durante o trajeto e o reconduziu à unidade hospitalar, onde segue sob custódia.

O caso está sendo apurado pelas autoridades policiais. A investigação deve analisar tanto as circunstâncias da colisão quanto a conduta do condutor após o acidente.