Mourão tenta pular do barco de Bolsonaro ao criticar Trump e vira alvo

Tem que estar todo mundo de acordo. O discurso é alinhado, sempre igual. Assim como a indignação, seja ela falsa ou não. É essa a espinha dorsal de qualquer radicalismo, principalmente o da extrema-direita.

Porém o general Hamilton Mourão parece ter partido para um enfrentamento contra os bolsonaristas ao expor sua verdadeira crença sobre os atos de Trump em relação ao Brasil, ao invés de adotar o discurso de ódio – vestido de injustiça e patriotismo – da turma.

Tentou uma estratégia para sair de um barco furado? Pareceu mesmo um baita oportunismo do ex-vice-presidente quando, ao mesmo tempo que critica a interferência de Trump, defende Bolsonaro, mantendo o discurso da injustiça, da vítima perseguida. Pagar de isentão não costuma ser um bom caminho no mundo político.

Na rede social, Mourão segue com publicações reafirmando a tal “caça às bruxas”, mas já tomou uma invertida de Eduardo Bolsonaro, o outro do clã que se acha perseguido, do alto de sua insignificância, acredita (ou finge) que é um todo-poderoso a serviço do país, honrando a bandeira americana. É, eles são assim, contraditórios.

Ricardo e Guga Noblat comentam vídeo de Mourão que fez o filho 03 debochar: “Neste tempo o então vice-presidente Mourão nada fez. Vai ver o errado sou eu e quem sabe de soberania é ele”, escreveu no X.