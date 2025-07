Movimentação nos bastidores reacende rumores de paz entre o rei Charles e Harry

Representantes do rei Charles III e do príncipe Harry se encontraram, na última semana, em mais um capítulo da briga pública da Família Real Britânica. De acordo com a imprensa local, a reunião pode indicar uma possível reconciliação entre pai e filho, afastados desde 2020.

O caçula foi representado por Liam Maguire, porta-voz dele e da esposa Meghan Markle, além de Meredith Maines, chefe de gabinete e diretora de comunicação, que atende o príncipe nos EUA. Já o monarca enviou Tobyn Andreae, seu secretário de comunicações.

O palco do encontro foi um clube privado localizado nas proximidades da Clarence House, residência oficial do rei em Londres, capital do país. “Há um longo caminho pela frente, mas um canal de comunicação está aberto pela primeira vez em anos”, disse uma fonte ao “The Mail on Sunday”.

De acordo com o PageSix, coluna especializada do The New York Post, Harry e Meghan Markle desejam a reconciliação antes da morte de Charles, que está em tratamento contra o câncer. “A bola está com Harry. É ele quem tem que se desculpar e implorar por perdão, e não o contrário”, disse Hugo Vickers, autor e amigo da família.

O casal está afastado da família desde 2020, quando renunciaram à realeza e se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, eles acusaram integrantes da família de racismo, além de lançarem um documentário da Netflix expondo polêmicas internas. Harry não vê o pai desde fevereiro de 2024, quando Charles anunciou o diagnóstico de câncer.