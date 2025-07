MP cobra apuração de PMs que jogaram spray de pimenta dentro de carro

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) determinou à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do DF (PMDF) a instauração de procedimento de investigação preliminar para apurar a conduta de policiais que teriam jogado spray de pimenta dentro de um carro em Santa Maria.

Vídeo gravado no dia 31 de maio mostra uma viatura da PMDF encostada próximo a um carro na quadra 118 de Santa Maria.

Veja as imagens:

Um policial desce da viatura e dispara spray de pimenta pela janela do motorista, sem motivo aparente. Havia pelo menos três pessoas dentro do VW Fox no momento da ação policial. Sufocados, os ocupantes descem em busca de ar.

Em outro registro, um integrante da corporação acende e joga dois artefatos explosivos na fachada de uma distribuidora de bebidas, no último sábado (12/7).

O prazo para que a PMDF inicie a investigação e apresente uma resposta oficial ao Ministério Público é de cinco dias.