MP denuncia homem que matou segurança com golpes de canivete

Vitor Gonçalves Mattos Viana (foto em destaque), o homem apontado como o responsável por desferir os golpes de canivete que mataram o segurança de um bar na Orla Bardot, em Búzios 9RJ), na Região dos Lagos, na noite de 20 julho, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por homicídio duplamente qualificado e porte de arma branca.

Segundo a Promotoria, o crime foi cometido por motivo fútil, banal e insignificante, uma vez que Vitor, acreditando falsamente ter sido agredido com um tapa em seu capacete enquanto acelerava a moto em frente a um bar, esperou que a vítima ficasse de costas ao entrar no estabelecimento e desferir diversos golpes com um canivete até atingi-lo fatalmente no pescoço.

Quando a polícia chegou, o autor do crime já havia sido mobilizado por pessoas que trabalhavam no local.

O MPRJ requereu o julgamento por júri popular e a condenação do denunciado ao pagamento de indenização por danos causados em valor não inferior a 100 salários-mínimos.

Na última terça-feira (22/07), o MPRJ, por meio do Núcleo de Atuação Perante a Central de Audiência de Custódia da Capital (NACAC/MPRJ), já havia obtido a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.