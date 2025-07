MP e Polícia Civil apreendem carros usados em “rachas” nas ruas

Uma operação conjunta entre o Ministério Público do Maranhão (MPMA) e a Polícia Civil do Estado (PCMA) resultou na apreensão de sete veículos suspeitos de participarem de corridas ilegais nas avenidas de São Luís. A ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (10), com o objetivo de coibir práticas perigosas que vinham colocando em risco a segurança da população e perturbando o sossego público durante a madrugada.

Os automóveis, que estavam modificados para atingir altas velocidades, foram localizados e recolhidos após cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As apreensões ocorreram tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais ligados aos proprietários dos carros.

De acordo com o promotor Cláudio Guimarães, responsável pela 2ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e coordenador da operação, todos os veículos envolvidos nas corridas clandestinas foram identificados por meio de registros em vídeo. “Já temos a identificação dos automóveis e de seus respectivos donos. Eles responderão pelos atos ilegais que praticaram”, afirmou.

Os responsáveis pelos veículos serão indiciados por três crimes: participação em corridas ilegais (conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro), poluição sonora e associação criminosa.

Enquanto durar o inquérito policial, os carros permanecerão sob custódia e poderão ser incluídos em Acordos de Não Persecução Penal. Nesses casos, a Justiça poderá propor a perda definitiva dos veículos como parte das medidas compensatórias.

A ação reforça a atuação do MPMA no combate a condutas criminosas que comprometem a ordem pública e a segurança no trânsito da capital maranhense. Por:Metrópoles