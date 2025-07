MP pede prisão de policiais acusados de estuprar indígena no AM

O Ministério Público do Amazonas solicitou à Justiça a prisão preventiva de quatro policiais militares e um guarda municipal suspeitos de múltiplos estupros contra uma mulher da etnia Kokama enquanto ela estava presa na delegacia de Santo Antônio do Içá, no interior do estado.

O requerimento inclui ainda a suspensão do porte de armas e o afastamento das funções públicas que exercem.

O pedido de prisão, feito no final da tarde de sexta-feira (25/7), tem como propósito garantir a ordem pública, proteger a vítima e evitar interferências nas investigações.

Na denúncia, a indígena afirmou ter sido vítima de abusos sexuais por policiais enquanto mantida ilegalmente na 53ª Delegacia de Santo Antônio do Içá, Amazonas.

Ao Metrópoles, a defesa da indígena confirmou que os crimes de iniciaram em novembro de 2022, período em que a mulher amamentava seu bebê recém-nascido, que permaneceu detido com ela por aproximadamente dois meses.