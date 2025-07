MPAC investiga descarte irregular de medicamentos e materiais hospitalares em lixão

Na manhã desta terça-feira (15), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou uma operação no município de Xapuri, com foco em apurar o descarte ilegal de medicamentos e materiais hospitalares em local inadequado. A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Promotoria de Justiça local.

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em vários pontos ligados à administração municipal, incluindo a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, a Farmácia Municipal e residências de três pessoas investigadas. Com autorização judicial, foram recolhidos celulares e computadores, cujos dados serão analisados para levantar mais evidências.

A operação é consequência de uma vistoria feita pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC, no dia 9 de julho, que encontrou diversos medicamentos alguns ainda dentro do prazo de validade, seringas e outros insumos hospitalares descartados entre o lixo comum no lixão da cidade. Muitos estavam ainda embalados e parcialmente enterrados ou escondidos, o que pode indicar tentativa deliberada de ocultação.

O MPAC apura possíveis crimes contra a saúde pública, o meio ambiente e o patrimônio do município. A operação busca garantir a preservação de provas e esclarecer quem são os responsáveis pelo descarte indevido e quais as circunstâncias que levaram à prática. As investigações continuam sob sigilo, e os envolvidos poderão responder por condutas ilegais nas esferas cível, criminal e administrativa.