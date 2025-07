MPF pede suspensão do “Enem dos Concursos” por falhas em cotas raciais

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou a suspensão do “Enem dos Concursos”, que se refere ao Concurso Público Nacional Unificado de 2025, até que sejam corrigidas falhas apontadas no edital. A medida busca garantir a conformidade e a equidade em um dos maiores processos seletivos do Brasil.

De acordo com o MPF, o novo edital do concurso não resolveu as inconsistências observadas especificamente em relação às cotas raciais. A preocupação se baseia em princípios de igualdade e na necessidade de que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades, especialmente em um edital que visa unificar seleções em diversas esferas do serviço público.

A solicitação do MPF destaca a importância de um processo de seleção transparente e justo, que evite qualquer tipo de discriminação e assegure que as políticas de cotas sejam aplicadas de maneira eficaz e sem brechas. A intervenção visa, portanto, aprimorar o edital antes que as provas sejam realizadas, garantindo que as regras de cotas estejam claras e bem definidas para todos os participantes.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.