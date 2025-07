“Muita dor no bico’, relata Dani Calabresa sobre amamentação do filho

Dani Calabresa está curtindo o puerpério ao lado do marido e do pequeno Bernardo, de 11 dias. A humorista usou os stories do Instagram, na noite de sexta-feira (18/7), para responder a uma caixinha de perguntas e aproveitou para falar sobre a adaptação, a conexão com o bebê e amamentação.

“Como você está, Dani querida? Maridão disse que você tá brilhando como mãe”, quis saber uma seguidora. Após mostrar o companheiro confirmando a informação e a elogiando, a comediante detalhou:

“Mas eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz. Até vou soltar um: ‘Olha…’. Ai, gente, tá tão gostoso! Mas, é sério, está muito gostoso. É gostoso com perrengue! É muito sono, é muito cansaço, é muita dor no bico… Meu Deus do céu! Mas é a coisa mais gostosa do mundo. A conexão com ele é tudo muito. É tudo muito, de verdade”, definiu.

Apaixonada pelo filho

Ainda na publicação, Dani Calabresa brincou que já quer mais um: “Eu já saí com essas frases assim: ‘Não imaginava, mas nasci para ser mãe. Eu quero outro. Não quero que ele cresça. Não quero que passe rápido’. Estou amando tudo”, afirmou.

E continuou contando: “Gente, é tão apaixonante. Eu vejo ele de duas em duas horas para mamar, e tenho saudades. O cheirinho dele é o cheirinho mais gostoso que já senti na minha vida”, declarou sobre Bernardo, que nasceu no último dia 8 e é fruto do casamento dela com Richard Neuman.

No fim, ela ainda deu dicas de como proteger o bico do seio, que costuma ficar ferido por conta do atrito com a boca da criança: “Essa rosca [de pano], nem sei dizer pra vocês como é importante e salvadora. Porque o bico chega uma hora que o tecido não dá nem mais pra encostar”, encerrou.