Mulher de 42 anos desaparece após sair do Hospital do Amor, em Rio Branco

Familiares e amigos estão mobilizados na busca por Lígia Martins, de 42 anos, que está desaparecida desde a manhã do dia 2 de julho de 2025. Segundo informações, Lígia foi vista pela última vez por volta das 9h no Hospital do Amor, localizado em Rio Branco.

Natural do município de Plácido de Castro, ela desapareceu em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, deixando a família muito preocupada e aflita.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Lígia pode entrar em contato pelo telefone (68) 99223-9778 para ajudar na localização.

A colaboração da comunidade é fundamental para que Lígia seja encontrada o quanto antes.