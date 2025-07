Mulher é achada morta com queimaduras em escada de emergência em SP

Uma mulher foi encontrada morta após o Corpo de Bombeiros ser acionado para uma ocorrência de incêndio em um apartamento no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30/7).

A ocorrência foi registrada por volta de 4h50 em um edifício na Rua Estevão da Cunha de Abreu, 88. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada inconsciente na escada de emergência do prédio, com queimaduras.

Uma mulher foi encontrada morta após um incêndio atingir um apartamento no Jardim São Luís

O fogo teve início por volta de 4h50 em um edifício na Rua Estevão da Cunha de Abreu, 88

A vítima foi encontrada inconsciente na escada de emergência do prédio, com queimaduras

O óbito foi constatado pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros afirmou que o local foi isolado por volta das 6h40 desta quarta. Oito viaturas foram deslocadas para o local. Não houve explosões. O apartamento está sob cuidados da PM.

O Metrópoles procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em busca de mais informações e aguarda retorno.