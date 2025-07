Mulher é apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia; saiba quem

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães tomou conta das redes sociais no último fim de semana e, nesta segunda-feira (28/7), ganhou um novo desdobramento.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, a influenciadora Thayse Teixeira, amiga pessoal de Carlinhos, afirmou que uma mulher chamada Duda seria o pivô da separação.

Ao vivo na atração, Thayse explicou que, antes de se envolver com Lucas Guimarães, Carlinhos já havia tido relacionamentos com mulheres. Segundo ela, o influenciador teria se encantado por Duda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok recentemente.

A moça, inclusive, teria participado de uma recente festa na casa do empresário.